Governo, La Russa: «Draghi? Hanno una paura fo…ta del voto. Faranno di tutto per la “cadrega”» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una cosa spaventa più di tutte Pd e M5S: “Dare la parola ai cittadini”. Per questo, secondo Ignazio La Russa, un Governo tecnico con Mario Draghi “è un’ipotesi possibile”, mentre non lo è affatto quella del “governissimo”. “Non si può fare”, ha spiegato il vicepresidente del Senato, ribadendo che per FdI la strada maestra è quella delle lezioni. La Russa: “Governo Draghi? Ipotesi possibile. Ecco perché” “Governo tecnico con Draghi? Non lo so, credo sia un’ipotesi possibile perché quello di cui Hanno paura non è tanto un nuovo Governo, bensì di dare la parola ai cittadini. Hanno un timore fo***to di dire ‘comandiamo solo se ce lo dicono i cittadini’ e sanno bene che non glielo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una cosa spaventa più di tutte Pd e M5S: “Dare la parola ai cittadini”. Per questo, secondo Ignazio La, untecnico con Mario“è un’ipotesi possibile”, mentre non lo è affatto quella del “governissimo”. “Non si può fare”, ha spiegato il vicepresidente del Senato, ribadendo che per FdI la strada maestra è quella delle lezioni. La: “? Ipotesi possibile. Ecco perché” “tecnico con? Non lo so, credo sia un’ipotesi possibile perché quello di cuinon è tanto un nuovo, bensì di dare la parola ai cittadini.un timore fo***to di dire ‘comandiamo solo se ce lo dicono i cittadini’ e sanno bene che non glielo ...

