Governo, Italia Viva consegna a Conte il documento con le sue richieste. Le ministre: "Domani saremo in Cdm" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Verifica di Governo a Palazzo Chigi: incontro tra Conte e delegazione Italia Viva Oggi, giovedì 17 dicembre, si è svolto a Palazzo Chigi il tanto atteso incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva, volto a una verifica di Governo dopo lo strappo dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi sul Recovery Plan. L'incontro fra il premier Conte e la delegazione di Italia Viva è terminato dopo circa 30 minuti. Italia Viva ha consegnato al premier Conte il documento con le proprie richieste. Conte – riferisce la ministra per le Politiche agricole Bellanova – ha giudicato ...

