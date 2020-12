Governo e opposizione | più serietà e coerenza nelle scelte anti-Covid è giusto pretenderla

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Italia a colori tutto sommato ha funzionato. Da alcune settimane i contagi sono in calo costante anche se lento, il famoso Rt è sotto l'1 (allo 0,8 dall'1,7 che era), il rapporto tamponi-positivi è ...

berlusconi : Se dovesse esserci una crisi di governo ci rimetteremo al capo dello Stato che valuterà quale strada imboccare. La… - fleinaudi : #PensieriLiberali Dedicato al Governo ... e anche all’opposizione ! - matteosalvinimi : #Salvini: i retroscena giornalistici lasciano il tempo che trovano. Il governo in carica non pare all'altezza dei p… - claudiodamico72 : Sei stato applaudito dagli sciacalli dell’opposizione... sei stato asfaltato dalla maggioranza di governo di Camera… - brianconley851 : @Antonio_Tajani Opposizione corresponsabile col governo della propaganda della farsa del virus!! Pet paura di perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo opposizione

Globalist.it

Probabilmente sì, per il leader di Fi, che ci tiene ad escludere "nel modo più assoluto" un sostegno degli azzurri al "governo delle sinistre". Per Salvini l'opposizione comunque è pronta. I 15 ...L'Italia a colori tutto sommato ha funzionato. Da alcune settimane i contagi sono in calo costante anche se lento, il famoso Rt è sotto l'1 (allo 0,8 dall'1,7 che era), il rapporto tamponi-positivi è ...