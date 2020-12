**Governo: Bellanova, 'per Conte lettera Renzi costruttiva e utile** (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Conte ha detto che ha letto la lettera di Renzi e l'ha trovata utile e costruttiva. Ora ci farà sapre una risposta". Lo ha detto Teresa Bellanova lasciando palazzo Chigi con la delegazione di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "ha detto che ha letto ladie l'ha trovata utile e. Ora ci farà sapre una risposta". Lo ha detto Teresalasciando palazzo Chigi con la delegazione di Iv.

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - La7tv : #tagada La stoccata della ministra #Bellanova: 'Non mi presto a fare da tappezzeria. Se non si ha la capacità di co… - La7tv : #tagada La bordata della ministra #Bellanova: 'Crisi di governo? Chiamiamola anche Filippo...L'emergenza sanitaria… - TV7Benevento : Governo: Bellanova, ‘dato documento a Conte, ora aspettiamo sue riflessioni’(2)... - TV7Benevento : **Governo: Bellanova, 'per Conte lettera Renzi costruttiva e utile**... -