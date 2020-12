Governo: Bellanova, 'Di Battista? Nervoso perché lontano da potere' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Evidentemente stare fuori dal potere, lo sta facendo innervosire molto". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su La7 sull'attacco di Alessandro Di Battista a Matteo Renzi e Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Evidentemente stare fuori dal, lo sta facendo innervosire molto". Lo dice Teresaa Tagadà su La7 sull'attacco di Alessandro Dia Matteo Renzi e Italia Viva.

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada La stoccata della ministra #Bellanova: 'Non mi presto a fare da tappezzeria. Se non si ha la capacità di considerare all… - Filocre1 : Se Conte avesse sentito la Bellanova di Itali a Viva ed avesse un minimo di dignità andrebbe di corsa da Mattarella… - ciuffino : Non mi piace la ministra Bellanova. Non si può pensare di far cadere il Governo in questo momento. Si deve collaborare #tagadala7 - giovannitundo : Che figura di Bellanova, che si crede la pietra angolare del governo e della politica italiana 2020-202x. -