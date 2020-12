Google sotto accusa negli Stati Uniti, condotta anticoncorrenziale (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I procuratori generali del Texas e di altri nove Stati americani hanno fatto causa a Google accusando il colosso delle ricerche online di “abusare del suo potere monopolistico” per minare la competizione nel mercato delle pubblicità online. “Sono orgoglioso di annunciare che il Texas ha presentato un’azione da parte di diversi Stati contro Google per condotta anticoncorrenziale” – ha dichiarato il procuratore generale del Texas, Ken Paxton – sottolineando che il colosso del web ha usato il suo potere “per manipolare il mercato, distruggere la competizione e danneggiare i consumatori”. Non è ammissibile che Google abbia di fatto neutralizzato la competizione e “si sia auto-incoronata responsabile dell’advertising online”, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I procuratori generali del Texas e di altri noveamericani hanno fatto causa ando il colosso delle ricerche online di “abusare del suo potere monopolistico” per minare la competizione nel mercato delle pubblicità online. “Sono orgoglioso di annunciare che il Texas ha presentato un’azione da parte di diversicontroper” – ha dichiarato il procuratore generale del Texas, Ken Paxton –lineando che il colosso del web ha usato il suo potere “per manipolare il mercato, distruggere la competizione e danneggiare i consumatori”. Non è ammissibile cheabbia di fatto neutralizzato la competizione e “si sia auto-incoronata responsabile dell’advertising online”, ...

(Teleborsa) - I procuratori generali del Texas e di altri nove Stati americani hanno fatto causa a Google accusando il colosso delle ricerche online di abusare del suo potere monopolistico ...

I dieci Stati sostengono inoltre che la posizione monopolistica di Google si traduca in una tassa di fatto sui consumatori statunitensi, sotto forma di prezzi maggiori e una inferiore qualità dei ...

