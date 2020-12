Google | arriva la terza azione legale antistrust da ottobre

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Èta oggi un’altra causa intentata controper presunto comportamento anticoncorrenziale, lada. Dopo i procedimenti legali aperti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e da 10 procuratori generali guidati dal Texas, il secondo dei quali nella giornata di ieri, oggi altri 38 procuratori hanno citato in giudizio il colosso di Mountain View. Un gruppo bipartisan di 38 Stati degli USA ha infatti presentato una denuncia antitrust accusandodi stare cercare di estendere il suo monopolio ai mercati degli smart speaker, tv e auto intelligenti., secondo la denuncia, stipulerebbe accordi anticoncorrenziali per assicurarsi che il suo motore di ricerca sia l’opzione predefinita su browser, smartphone e i nuovi dispositivi ...

