Google, altra tegola. Dieci stati Usa fanno causa per abusi, insieme a Facebook, nel mercato della pubblicità on line (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non è stata una bella settimana per Google. Ma il gigante del web, forte dei suoi 1.200 miliardi di dollari di capitalizzazione, sarà in grado di assorbire i colpi senza vacillare troppo. L'ultima "bad news" riguarda l'azione legale avviata da Dieci stati Usa contro la società con l'accusa di aver lavorato in sinergia con Facebook, per eliminare i concorrenti dal mercato pubblicitario. Ben svegliati. Facebook e Google controllano oggi l'84% del mercato della pubblicità on line. insieme gestiscono anche YouTube, Instagram e Whatsapp. Negli scorsi anni le autorità hanno approvato tutte queste acquisizioni e altre ancora. Compresa l'acquisizione da parte di Google di ...

Gli abbonati a Google Stadia possono finalmente accedere ufficialmente al servizio cloud gaming di Google anche su iPhone o iPad.

Google Search introduce Grogu in 3D

ricreato fedelmente dal team di sviluppo di Google, Disney e Lucasfilm. Come altri oggetti AR rilevabili in Search, è possibile, dopo una breve calibrazione, visualizzare Grogu in casa propria, grazie ...

