Gomez e l’Atalanta | due realtà che hanno troppo bisogno l’una dell’altra

Sono bastati 4' al Papu Gomez nella gara di ieri contro la Juventus per accendere i suoi e da un suo pallone recuperato arriva lo splendido gol del pari di Remo Freuler. Nella seconda parte di gara i guizzi dell'argentino hanno permesso all'Atalanta di essere padrona della gara per lunghi tratti, sfiorando la rete del vantaggio in varie occasioni. La mossa di Gasperini, che lo ha fatto giocare, seppur da subentrante al 53', si è rivelata una scelta matura, ripagata sul campo da un professionista vero quale si è dimostrato Gomez. Nonostante la rottura, nonostante le tante chiacchiere, alimentate ancor di più dal canto dell'inno Juventino da parte del Papu, immortalato dalle telecamere nel pre partita, l'Atalanta e Gomez sembrano due realtà che dopo tutti questi anni hanno troppo bisogno l'una dell'altra.

