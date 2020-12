Golf – Rafa Cabrera Bello | che fine ha fatto?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il giocatore spagnolo dopo aver giocato la Ryder Cup nel 2106, si trova ora quasi al di fuori dei primi 100 del World Ranking. Cheha: gli anni migliori Il giocatore spagnolo di 36 anni ha vinto tre tornei sullo European Tour, l’ultimo nel 2017, in occasione dell’Aberdeen Asset Management Scottish Open battendo al playoff l’inglese Callum Shinkwin. Nella stessa annata è riuscito ad ottenere il miglior risultato per lui in un major, il quarto posto nell’Open Championship. Da segnalare anche il quarto posto al The Players. Grazie a questi risultatiè riuscito a raggiungere il suo miglior piazzamento nel World Ranking, con la ...