Glo™ ed Ema Stokholma raccontano l’importanza di personalizzare il proprio stile

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Essere sé stessi, credere nelle proprie capacità e convogliare i propri talenti in progetti vivi, stimolanti e sempre nuovi. È questo il tema principale di cui si farà portavoce Ema Stokholma durante l’evento digitale organizzato da glo™ e previsto giovedì 17 dicembre alle ore 19, trasmesso in diretta sul canale Instagram di @glo_italia. In questa occasione, infatti, Ema, artista, conduttrice, pittrice ed esperta di musica, racconterà il suo rapporto con l’ispirazione e l’importanza dell’energia positiva, indispensabile per far sì che le sue attività conservino la freschezza e la genuinità che l’hanno sempre contraddistinta. «Mettere me stessa in quello che faccio, la mia musica, i miei colori… è sempre stato fondamentale. Che fosse una situazione lavorativa o meno, per me la personalizzazione è tutto. Sapere che posso avere qualcosa come più piace a me, con i colori che piacciono a me: Non importa se in apparente contrasto. È essenziale per me sentirla come una cosa nuova e, soprattutto, mia» racconta Stokholma, una donna che ha fatto dell’arte il filo conduttore della sua vita.