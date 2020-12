Gli scritti di estetica di Mario Rossi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento l’interesse per l’opera di Karl Marx segna in Europa un ampio settore degli studi filosofici. In Italia si assiste allora non solo alla ripresa d’una riflessione su quei testi che, dall’ultimo decennio dell’Ottocento, si erano misurati sul lascito marxiano (si citino solo Del materialismo storico, dilucidazioni preliminari (1896) di Antonio Labriola; Materialismo storico ed economia marxistica (1899) di Benedetto Croce e La filosofia di Marx (1899) di Giovanni Gentile) e, poi, nei primi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento l’interesse per l’opera di Karl Marx segna in Europa un ampio settore degli studi filosofici. In Italia si assiste allora non solo alla ripresa d’una riflessione su quei testi che, dall’ultimo decennio dell’Ottocento, si erano misurati sul lascito marxiano (si citino solo Del materialismo storico, dilucidazioni preliminari (1896) di Antonio Labriola; Materialismo storico ed economia marxistica (1899) di Benedetto Croce e La filosofia di Marx (1899) di Giovanni Gentile) e, poi, nei primi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

coffeephotogirl : Libro usato di chimica con tutti gli appunti scritti di uno moooolto più bravo di me; col cavolo che l’avrei abband… - anarcomico : ora ricordo perché non ho mai ascoltato gli scritti politti - _agnesnutter : un ringraziamento speciale agli Stray Kids perché se ho iniziato a vedere gli scritti così in anticipo senza panico… - TheSnoopyG : @lauraboldrini Sotto questo tweet non tutti gli uomini scrivono commenti idioti, ma tutti i commenti idioti sono scritti da uomini. - Eloise_Yury : @AntonioSocci1 È sempre molto emozionante leggere gli scritti di Benedetto XVI. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scritti Gli scritti di estetica di Mario Rossi | il manifesto Il Manifesto Paolo Condò racconta il calcio delle emozioni

Intervista al giornalista, grande inviato della Gazzetta dello Sport ora a Sky, autore del libro Porte Aperte, la sua autobiografia in una viaggio di trenta stadi nel mondo ...

Gli analisti: i paesi guidati da donne hanno contrastato meglio il Covid-19

Le considerazioni del Centre for Economic Policy Research e il World Economic Forum: in testa Finlandia, Nuova Zelanda e Norvegia ...

Intervista al giornalista, grande inviato della Gazzetta dello Sport ora a Sky, autore del libro Porte Aperte, la sua autobiografia in una viaggio di trenta stadi nel mondo ...Le considerazioni del Centre for Economic Policy Research e il World Economic Forum: in testa Finlandia, Nuova Zelanda e Norvegia ...