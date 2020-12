Giulia De Lellis | adesso il suo debutto al cinema

Leggi su aciclico

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Cè chi ha sempre consideratoDeuna meteora. Un piccolo personaggio destinato a scomparire tra le vere stelle del firmamento televisivo. Invece, la ex corteggiatrice di Uomini e donne stupisce tutti e torna alla ribalta con una mossa che le fa già sognare una carriera da attrice, tra tappeti rossi e statuette di un certo calibro.è, infatti, nel cast del film Genitori contro influencer e divide il set con colleghi navigati e ben più popolari, come Fabio Volo e Nino Frassica. La trama del film, diretto da Michela Andreozzi, per, è ancora segreta, ma pare chevestirà i panni nientemeno che… di se stessa! In pochi avrebbero scommesso su una Dein versione attrice. Eppure l’influencer, che ha solo 24 anni, ha dimostrato di sapersi muovere alla ...