Giornata storica, il varo del nuovo ponte 2 Giugno. Ma verrà aperto al traffico dopo Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) SENIGALLIA - Oggi il varo del nuovo ponte 2 Giugno , che verrà aperto al traffico dopo Natale. Ieri pomeriggio è arrivata la gru che dovrà spostare le travi in acciaio realizzate dalla Cimolai di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 17 dicembre 2020) SENIGALLIA - Oggi ildel, cheal. Ieri pomeriggio è arrivata la gru che dovrà spostare le travi in acciaio realizzate dalla Cimolai di ...

valigiablu : Giornata storica per l’Argentina: approvata alla Camera la legge che legalizza l’aborto - CGCuba_Milano : Come ogni #17dicembre dopo quella giornata storica del 2014, @GHNordelo5 ringrazia tutte le persone che, con le lor… - Saelvig : Come oggi, 31 anni fa, i #Simpson debuttavano negli #USA. Una giornata storica per il mondo della tv. #17dicembre - AngeloGaraventa : Esselunga, inaugurazione in grande stile: “Sono 36 anni che ci proviamo, è una giornata storica” - JenniferSnape18 : In una giornata sono riuscita a guardarmi sia #TheWilds (bello! Ma voglio la stagione 2 e 3 e magari una quarta!) c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata storica Giornata storica, il varo del nuovo ponte 2 Giugno. Ma verrà aperto al traffico dopo Natale Corriere Adriatico Cacciotto “Si intitoli a Mino Licordari la notte della cultura”. La targa dimenticata

17 DIC Il consigliere della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, chiede al Sindaco De Luca, all’assessore Caruso ed al presidente della Commissione comunale Cultura, Pietro La Tona, di ...

Rinviata la giornata dei ricordi «Morire in terre lontane»

Ciò avviene in considerazione della gravità e della imprevedibilità dell’attuale situazione emergenziale, derivante dalla diffusione del Covid-19.

17 DIC Il consigliere della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, chiede al Sindaco De Luca, all’assessore Caruso ed al presidente della Commissione comunale Cultura, Pietro La Tona, di ...Ciò avviene in considerazione della gravità e della imprevedibilità dell’attuale situazione emergenziale, derivante dalla diffusione del Covid-19.