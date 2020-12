Giorgia Meloni abbraccia ed esprime solidarietà al ragazzo gay vittima di omofobia da parte del padre ma…

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Credo cheabbia le idee un po’ confuse sul tema dell’. Nel 2009 quando era ministra del governo Berlusconi ‘io sonocipò ad un convegno organizzato dall’Arcigay e dichiarò: “Docciamo insistere su iniziative culturali che possano combattere a 360° tutte le forme di disagio che sono alla base di tutte le discriminazioni compresa anche la discriminazione che riguarda i giovani omosessuali“. Tutto molto bello, se non fosse che nel 2015 la leader di Fratelli d’Italia era tra i tanti politici di destra contro la legge sulle Unioni Civili: “No al matrimonio tra persone dello stesso sesso: sarebbe una spesa enorme per lo Stato. Fratelli d’Italia si batterà in Parlamento contro il ddl Cirinnà. Per noi le priorità sono altre: sostenere la famiglia tradizionale e la natalità e ...