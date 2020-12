Giampaolo: «Espulsione? Non voglio alibi, cercato di non sputtanarla» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato dopo la gara persa contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata Marco Giampaolo, tecnido del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma. LA GARA – «Siamo in difficoltà, è evidente. La squadra però è stata in partita: 75 minuti in 10 contro una squadra che sa palleggiare, abbiamo cercato di non “sputtanarla”. Poi giochiamo tra 48 ore, domenica a mezzogiorno. Sono tante le difficoltà che si aggiungono rispetto a quelle che abbiamo. Ma non voglio alibi». ABISSO – «Io non parlo mai con gli arbitri, ho grande rispetto per loro. Ho visto l’episodio dell’Espulsione: stiamo facendo un’azione offensiva, ammonizione gratuita, le partite vanno capite». CAMBI – «Molte volte devi cambiare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marco, tecnico del Torino, ha parlato dopo la gara persa contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata Marco, tecnido del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma. LA GARA – «Siamo in difficoltà, è evidente. La squadra però è stata in partita: 75 minuti in 10 contro una squadra che sa palleggiare, abbiamodi non “”. Poi giochiamo tra 48 ore, domenica a mezzogiorno. Sono tante le difficoltà che si aggiungono rispetto a quelle che abbiamo. Ma non». ABISSO – «Io non parlo mai con gli arbitri, ho grande rispetto per loro. Ho visto l’episodio dell’: stiamo facendo un’azione offensiva, ammonizione gratuita, le partite vanno capite». CAMBI – «Molte volte devi cambiare ...

