GF Vip | Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando | il chiarimento dopo la lite

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, la convivenza tra i gieffini continua ad essere abbastanza turbolenta., che in questi giorni avevano avuto un piccolo battibecco sono riuscite a chiarirsi. Scopriamo insieme cos’è accaduto nella Casa più spiata d’Italia nelle ultime ore. GF Vip,si sente in dovere di chiedere scusa aIeri sera, sul tardisi è sentita in dovere di chiedere scusa a, compagna d’avventura con la quale aveva discusso a causa delle nomination., ancora rammaricata e delusa, dalla nomination ricevuta da ...