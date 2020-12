Gf Vip, le parole di Filippo Nardi superano ogni limite. Ci sarà la squalifica? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gf Vip, gli insulti di Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta proseguono. Il concorrente rischia la squalifica? Ancora battute di pessimo gusto da parte di Filippo Nardi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il “Conte”, entrato in casa da circa una settimana, non nutre alcuna simpatia per Maria Teresa Ruta, che ha invece iniziato la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gf Vip, gli insulti dicontro Maria Teresa Ruta proseguono. Il concorrente rischia la? Ancora battute di pessimo gusto da parte di, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il “Conte”, entrato in casa da circa una settimana, non nutre alcuna simpatia per Maria Teresa Ruta, che ha invece iniziato la L'articolo proviene da YesLife.it.

