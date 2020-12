GF Vip | il marito di Stefania Orlando è furioso | “Samantha vendica Matilde”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildisembra essereper l’ingresso al GF Vip diDe Grenet, che potrebbe essere una minaccia per sua moglie. Simone Gianlorenzi per molti è parte effettiva del cast del “Grande Fratello Vip” al pari della moglie. In moltissimi si rivolgono aldella gieffina per sapere cosa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com