GF Vip, guerra tra Tommaso, Stefania e Maria Teresa: tra le due donne è quasi rissa (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il risveglio è stato alquanto agitato nella casa del GF Vip per Stefania, Tommaso e Maria Teresa. Il trio di coinquilini, i quali sembravano essere profondamente legati, hanno avuto una discussione parecchio accesa. L'astio è nato nel momento in cui Zorzi ha nominato la Orlando. Da quell'istante, tutti gli equilibri della casa di sono scombussolati. I due hanno avuto una discussione post puntata, ma la vera lite è scoppiata questa mattina. Maria Teresa e le insinuazioni su Tommaso Stefania Orlando è rimasta molto male della nomination di Tommaso, Maria Teresa, allora, ha provato a mediare tra i due. La Ruta, per "giustificare" il voto dell'influencer ha detto che, probabilmente, Zorzi potrebbe essere ...

