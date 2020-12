GF Vip, Giulia Salemi: geografia questa sconosciuta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre scherzava con Tommaso Zorzi sono venute fuori le grandi lacune in geografia di Giulia Salemi. L’influencer, infatti, ha fatto un pò di confusione riguardo all’ubicazione di città ed isole italiane! Proprio come era successo per Giulia De Lellis, che nella Casa del Grande Fratello aveva fatto una serie di scivoloni in geografia, anche Giulia Salemi ha dimostrato di essere poco ferrata in quella materia. Tommaso Zorzi, infatti, l’ha interrogata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre scherzava con Tommaso Zorzi sono venute fuori le grandi lacune indi. L’influencer, infatti, ha fatto un pò di confusione riguardo all’ubicazione di città ed isole italiane! Proprio come era successo perDe Lellis, che nella Casa del Grande Fratello aveva fatto una serie di scivoloni in, ancheha dimostrato di essere poco ferrata in quella materia. Tommaso Zorzi, infatti, l’ha interrogata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Lucy93_76 : RT @Maria701526261: I vip devono fare un calendario in cui a seconda del mese di nascita scatteranno delle fotografie GIULIA E TOMMASO SONO… - infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi tuona contro il concorrente: “Bada bene a ciò che dici!” - hashtagtr4sh : RT @Maria701526261: I vip devono fare un calendario in cui a seconda del mese di nascita scatteranno delle fotografie GIULIA E TOMMASO SONO… - CHENBAE45959461 : RT @Maria701526261: I vip devono fare un calendario in cui a seconda del mese di nascita scatteranno delle fotografie GIULIA E TOMMASO SONO… - bce7b25e369a458 : RT @Maria701526261: I vip devono fare un calendario in cui a seconda del mese di nascita scatteranno delle fotografie GIULIA E TOMMASO SONO… -