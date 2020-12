GF Vip, Filippo Nardi insulta Maria Teresa Ruta: “È bordeline, psicosi a momenti”. Web chiede la squalifica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi al centro delle polemiche: il motivo Lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello Vip 5 oltre a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ha fatto il suo ingresso anche Filippo Nardi. Il conte inglese, che è ritornato nella casa più spiata d’Italia dopo vent’anni, è tornato a far parlare di sé ma stavolta non c’entrano nulla le sigarette. Dopo l’accesa discussione sulla pulizia dell’appartamento sito a Cinecittà con Rosalinda Cannavò, il nuovo arrivato avrebbe espresso un giudizio abbastanza forte anche nei confronti di Maria Teresa Ruta. Una sua opinione che ha letteralmente fatto arrabbiare il popolo del web è I telespettatori del reality show su Twitter. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Il conte inglese dà della ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020)al centro delle polemiche: il motivo Lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello Vip 5 oltre a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ha fatto il suo ingresso anche. Il conte inglese, che è ritornato nella casa più spiata d’Italia dopo vent’anni, è tornato a far parlare di sé ma stavolta non c’entrano nulla le sigarette. Dopo l’accesa discussione sulla pulizia dell’appartamento sito a Cinecittà con Rosalinda Cannavò, il nuovo arrivato avrebbe espresso un giudizio abbastanza forte anche nei confronti di. Una sua opinione che ha letteralmente fatto arrabbiare il popolo del web è I telespettatori del reality show su Twitter. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Il conte inglese dà della ...

lacucinadipenny : Dobbiamo x forza aspettare domani sera? #fuorinardi ADESSO #GFVIP Grande Fratello Vip, la squalifica di Filippo… - Irene10455966 : Filippo Nardi: 'Hai una grande opportunità qua' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - Vincenz02550520 : RT @__francesco_0: ?????????????????????????? Il Grande Fratello Vip sta decidendo in queste ore il tipo di provvedimento da prendere per F… - grazian45577982 : Gf Vip , Filippo Nardi e le frasi vergognose e sessiste contro Maria Teresa Ruta: è bufera - Stefani10421694 : #fuorinardi 'Grande Fratello Vip, 'quanto mi date per strofinare i genitali in faccia alla Ruta?'. Orrore di Filip… -