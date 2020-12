GF Vip, Filippo Nardi esagera ancora. E stavolta si arrabbiano anche le coinquiline: “Basta!” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da un paio di giorni va per la maggiore l’hashtag #fuoriNardi sui social. E continua a crescere perché le “prodezze” del Conte, ultimo arrivato al GF Vip insieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, non smette di far infuriare il pubblico. E anche alcune coinquiline questa volta. Da diverse ore ormai il popolo della rete chiede a gran voce che Filippo Nardi venga buttato fuori dal reality per il suo atteggiamento nella Casa. Solo ieri la frase oscena rivolta a Maria Teresa Ruta, ignara di tutto perché addormentata, che ha fatto arrabbiare anche Guenda Goria. Dopo aver etichettato la conduttrice e moglie di Amedeo Goria come una donna “borderline” che “soffre di psicosi”, Nardi si è lasciato andare a battute squallide che hanno gelato anche gli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da un paio di giorni va per la maggiore l’hashtag #fuorisui social. E continua a crescere perché le “prodezze” del Conte, ultimo arrivato al GF Vip insieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, non smette di far infuriare il pubblico. Ealcunequesta volta. Da diverse ore ormai il popolo della rete chiede a gran voce chevenga buttato fuori dal reality per il suo atteggiamento nella Casa. Solo ieri la frase oscena rivolta a Maria Teresa Ruta, ignara di tutto perché addormentata, che ha fatto arrabbiareGuenda Goria. Dopo aver etichettato la conduttrice e moglie di Amedeo Goria come una donna “borderline” che “soffre di psicosi”,si è lasciato andare a battute squallide che hanno gelatogli altri ...

ChicaTiene : RT @__francesco_0: ?????????????????????????? Il Grande Fratello Vip sta decidendo in queste ore il tipo di provvedimento da prendere per F… - lacucinadipenny : Dobbiamo x forza aspettare domani sera? #fuorinardi ADESSO #GFVIP Grande Fratello Vip, la squalifica di Filippo… - Irene10455966 : Filippo Nardi: 'Hai una grande opportunità qua' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - Vincenz02550520 : RT @__francesco_0: ?????????????????????????? Il Grande Fratello Vip sta decidendo in queste ore il tipo di provvedimento da prendere per F… - grazian45577982 : Gf Vip , Filippo Nardi e le frasi vergognose e sessiste contro Maria Teresa Ruta: è bufera -