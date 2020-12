GF Vip, Adua Del Vesco si lascia andare: “Sono innamorata” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adua Del Vesco è sempre più protagonista al GF Vip. Le sue parole però questa volta Sono davvero un po’ sorprendenti. Ma cosa ha detto? Adua Del Vesco è uno dei concorrenti di questa seguitissima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. L’attrice ha attirato l’attenzione su di sé per il suo carattere, la sua personalità e Leggi su youmovies (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Delè sempre più protagonista al GF Vip. Le sue parole però questa voltadavvero un po’ sorprendenti. Ma cosa ha detto?Delè uno dei concorrenti di questa seguitissima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. L’attrice ha attirato l’attenzione su di sé per il suo carattere, la sua personalità e

Tatina68695816 : @Patrizi26226426 @loveforfriess @GrandeFratello Ma tu stai scherzando vero? Tommi sta in TV da 5 anni ha partecipat… - nonmeloricordoo : @IRossella95 Credo che alcuni siano stati presi per raccontare alcune storie (personali). Vedi Massimiliano ed Adua… - Notiziedi_it : GF Vip, Adua Del Vesco rivela: “Mi sono innamorata di Dayane” - Patrizi26226426 : @loveforfriess @GrandeFratello ..ma Dayane grazie all'isola qualcuno l ha vista non xké sia mai stata una vip Zelle… - zazoomblog : GF Vip Dayane Mello si scontra con Adua Del Vesco: interviene Malgioglio - #Dayane #Mello #scontra #Vesco: -