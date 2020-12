‘Gf Vip 5’ | Rosalinda Cannavò confessa | “In un certo senso io di Dayane Mello sono innamorata” Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In questi ultimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip,ha dimostrato di essere incuriosita da una delle ultime arrivate, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne ed influencer Sonia Lorenzini: le due simolto avvicinate e questa nuova amicizia sembra aver particolarmente destabilizzato, la quale parlando con Giulia Salemi hato di provare gelosia nei confronti della modella brasiliana, in quanto il sentimento che prova nei suoi confronti può essere paragonato ad un innamoramento: Io le voglio bene, però so che sotto molti aspetti non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo due lingue diverse. Io sto provando ad andare oltre, prima l’ho abbracciata: io ho compreso lei, non so se lei ha compreso me. Io nella mia totale sincerità ho detto tutto di ...