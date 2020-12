‘Gf Vip 5’, Guenda Goria invoca la squalifica per Filippo Nardi: “Linguaggio al limite della pornografia e del sessismo verso mia madre Maria Teresa Ruta, mi aspettavo una presa di posizione dagli altri concorrenti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, gli ingressi dei nuovi vipponi hanno destabilizzato gli equilibri e senza dubbio creato nuove dinamiche. Nel caso di Filippo Nardi però, anche grandi polemiche. Nell’ultima diretta di ChiMagazine.it, ospite Guenda Goria, Gabriele Parpiglia ha voluto affrontare l’argomento che attualmente sta infervorendo il web. Ci riferiamo alle frasi sessiste pronunciate da Filippo Nardi, in questo caso specifico, rivolte alla sua mamma Maria Teresa Ruta, ancora reclusa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, e oltretutto, all’oscuro di quanto detto dall’ex Iena. Con i giorni Filippo Nardi ha infatti iniziato ad utilizzare un ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) All’internoCasa del Grande Fratello Vip 5, gli ingressi dei nuovi vipponi hanno destabilizzato gli equilibri e senza dubbio creato nuove dinamiche. Nel caso diperò, anche grandi polemiche. Nell’ultima diretta di ChiMagazine.it, ospite, Gabriele Parpiglia ha voluto affrontare l’argomento che attualmente sta infervorendo il web. Ci riferiamo alle frasi sessiste pronunciate da, in questo caso specifico, rivolte alla sua mamma, ancora reclusa all’internoCasa del Grande Fratello Vip, e oltretutto, all’oscuro di quanto detto dall’ex Iena. Con i giorniha infatti iniziato ad utilizzare un ...

