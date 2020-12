GF Vip 5 | ecco perché non si può aspettare la prima serata per una squalifica

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi - (US Endemol Shine) Quando viene presa una decisione, non conta solo il suo contenuto ma anche le tempistiche con cui essa viene deliberata e applicata. Due giorni fa, al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi si è lasciato andare ad espressioni (una in particolare) volgari e offensive verso una donna, frasi che – considerato altresì il recente passato del programma - non troverebbero nessun altro provvedimento disciplinare adeguato se non ladal reality. In attesa dell’ufficialità di una decisione di questo tipo da parte del Grande Fratello Vip, reputiamo che l’allontanamento del concorrente dalla casa di Cinecittà dovrebbe senz’altro avere effetto immediato. Qualcuno potrebbe obiettare che, come in altri casi di, abitudine vuole che la dipartita di un concorrente avvenga durante la diretta serale, che sarebbe ...