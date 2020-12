Germania, “il deputato AfD ha il Covid ed è ricoverato”: per protesta si era presentato in Parlamento con una mascherina bucata (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per protesta contro l’obbligo di mascherina si era presentato al Bundestag con una protezione piena di buchi. Ora Thomas Seitz, parlamentare dell’AfD – il partito di destra tedesco – è positivo al coronavirus ed è ricoverato in una clinica di Lahr, paese a sud di Strasburgo. A dare la notizia è il quotidiano locale Lahrer Zeitung, che racconta di aver ricevuto la notizia da una fonte affidabile. Contattato dalla testa, il portavoce del deputato non ha smentito completamente il ricovero, ma ha parlato di una “influenza“. Intanto però alcuni parlamentari, come Matthias Hauer (Cdu), hanno augurato al collega buona guarigione: “Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia”, ha scritto su Twitter il deputato della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Percontro l’obbligo disi eraal Bundestag con una protezione piena di buchi. Ora Thomas Seitz, parlamentare dell’AfD – il partito di destra tedesco – è positivo al coronavirus ed èin una clinica di Lahr, paese a sud di Strasburgo. A dare la notizia è il quotidiano locale Lahrer Zeitung, che racconta di aver ricevuto la notizia da una fonte affidabile. Contattato dalla testa, il portavoce delnon ha smentito completamente il ricovero, ma ha parlato di una “influenza“. Intanto però alcuni parlamentari, come Matthias Hauer (Cdu), hanno augurato al collega buona guarigione: “Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia”, ha scritto su Twitter ildella ...

