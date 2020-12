Germania, deputato indossa per protesta una mascherina bucata al Bundestag: ricoverato per Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) indossa una mascherina bucata per protesta: deputato tedesco ricoverato per Covid Thomas Seitz, deputato del partito di estrema destra AfD che alcune settimane fa si era presentato al Bundestag, il Parlamento tedesco, con una mascherina bucata in segno di protesta contro la “museruola” imposta dal governo è stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. La notizia in breve tempo ha fatto il giro della Germania ed è stata commentata su Twitter da Matthias Hauer, deputato tedesco della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, che ha fatto gli auguri al suo collega senza però risparmiargli una frecciatina per il ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)unapertedescoperThomas Seitz,del partito di estrema destra AfD che alcune settimane fa si era presentato al, il Parlamento tedesco, con unain segno dicontro la “museruola” imposta dal governo è statodopo aver contratto il. La notizia in breve tempo ha fatto il giro dellaed è stata commentata su Twitter da Matthias Hauer,tedesco della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, che ha fatto gli auguri al suo collega senza però risparmiargli una frecciatina per il ...

