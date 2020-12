George Clooney: "Tom Cruise ha ragione, anche se non è il mio stile prenderla così sul personale" (Di giovedì 17 dicembre 2020) George Clooney commenta lo sfogo di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 dando ragione al collega, anche se con i dovuti distinguo. Dopo l'audio emerso ieri in cui Tom Cruise esplode contro alcuni membri della troupe di Mission: Impossible 7 colpevole di non rispettare le regole anti-COVID, il collega George Clooney ha commentato pubblicamente l'evento dando ragione a Tom Cruise, seppur con i dovuti distinguo. Ieri il Sun ha diffuso un audio di una sfuriata di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 contro due membri della crew colpevoli di essere troppo vicini davanti allo schermo di un computer. Il divo e produttore li ha accusati di mettere a rischio l'intera industria ripartita grazie ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)commenta lo sfogo di Tomsul set di Mission: Impossible 7 dandoal collega,se con i dovuti distinguo. Dopo l'audio emerso ieri in cui Tomesplode contro alcuni membri della troupe di Mission: Impossible 7 colpevole di non rispettare le regole anti-COVID, il collegaha commentato pubblicamente l'evento dandoa Tom, seppur con i dovuti distinguo. Ieri il Sun ha diffuso un audio di una sfuriata di Tomsul set di Mission: Impossible 7 contro due membri della crew colpevoli di essere troppo vicini davanti allo schermo di un computer. Il divo e produttore li ha accusati di mettere a rischio l'intera industria ripartita grazie ...

