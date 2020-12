George Clooney sull'arrivo di Biden: 'Mai più bambini in gabbia separati dai genitori' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Speriamo che tante cose cambino e che mai più alla Casa Bianca torni uno spregevole razzista. "Sono un amico di Joe Biden e mi aspetto molto da lui: non voglio più vedere bambini nelle gabbie, ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Speriamo che tante cose cambino e che mai più alla Casa Bianca torni uno spregevole razzista. "Sono un amico di Joee mi aspetto molto da lui: non voglio più vederenelle gabbie, ...

nientedeemeno : Fiorello si sta pian piano trasformando in George Clooney #SanremoGiovani #Sanremo2021 - globalistIT : Le parole dell'attore, sostenitore dei democratici - Cami71Michele : @marina52182 @ilariasays @NetflixIT Non ho dimenticato... Dicuamo che gli unici due a proseguire son stati Aniston… - EidriPiper : @nereeele non o di George Clooney pero me la suda - infoitcultura : Covid, Tom Cruise e lo sfogo sul set di Mission Impossible, George Clooney gli dà ragione -