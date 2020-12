George Clooney da Fazio contro la finale di The Voice Senior (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fabio Fazio e George Clooney Un ‘colpaccio’ per Fabio Fazio ed il suo Che Tempo Che Fa. Nella prossima puntata, in onda domenica 20 dicembre, l’attore, regista e produttore, nonché due volte Premio Oscar, George Clooney sarà ospite della trasmissione della terza rete Rai. Un’ospitata esclusiva per promuovere The Midnight Sky, pellicola in cui Clooney è impegnato sia come attore protagonista sia come regista, disponibile dal 23 dicembre su Netflix (gli spottoni della Rai alla concorrenza non mancano mai ma questa volta almeno il ‘gioco vale la candela’). Il film, che annovera nel casta nche Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) scritto ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020) FabioUn ‘colpaccio’ per Fabioed il suo Che Tempo Che Fa. Nella prossima puntata, in onda domenica 20 dicembre, l’attore, regista e produttore, nonché due volte Premio Oscar,sarà ospite della trasmissione della terza rete Rai. Un’ospitata esclusiva per promuovere The Midnight Sky, pellicola in cuiè impegnato sia come attore protagonista sia come regista, disponibile dal 23 dicembre su Netflix (gli spottoni della Rai alla concorrenza non mancano mai ma questa volta almeno il ‘gioco vale la candela’). Il film, che annovera nel casta nche Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) scritto ...

FloraPiachica : RT @fraversion: colpaccio di @fabfazio: George Clooney sarà ospite a Che Tempo Che Fa, domenica 20 dicembre. #CTCF - DiegoVella4 : George Clooney da Fazio contro la finale di The Voice Senior ??(quando si dice corsi e ricorsi ??)??… - infoitcultura : George Clooney, il dramma della malattia del figlio: “Da mesi chiuso in casa, ha paura” - infoitcultura : George Clooney non è interessato a interpretare James Bond e suggerisce un nome per il futuro - infoitcultura : George Clooney terribilmente spaventato per suo figlio: cos'è successo -