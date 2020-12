Genoa-Milan, Leao 'svogliato e indolente': le pagelle dei quotidiani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Impressioni confermate anche dalla severa pagella della Gazzetta dello Sport . La 'rosea' concede un pessimo 4,5 alla prova del portoghese, reo di aver sbagliato tutto, sia da prima punta che da ... Leggi su milanlive (Di giovedì 17 dicembre 2020) Impressioni confermate anche dalla severa pagella della Gazzetta dello Sport . La 'rosea' concede un pessimo 4,5 alla prova del portoghese, reo di aver sbagliato tutto, sia da prima punta che da ...

AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - PietroMazzara : Un grande cuore del #Milan nel 2-2 con il Genoa, ma la gara di questa sera ha fatto capire ulteriormente come a gen… - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - amine2503 : @SkySport Secondo me l'assenza di bennacer è la più pesante,il Milan dei goal ne incassava sempre anche con kaer in… - Quasimezzogiorn : #SerieA, il #Milan la recupera nel finale: 2-2 con il #Genoa. L’#Inter è a -1 -