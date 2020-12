Genoa-Milan 2-2: gol e highlights (12^ giornata Serie A) | Video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Genoa-Milan ULTIME NEWS - Gol e highlights di Genoa-Milan 2-2: doppietta di Mattia Destro per i liguri, gol di Davide Calabria e Pierre Kalulu per il Milan Genoa-Milan 2-2: gol e highlights (12^ giornata Serie A) Video Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 17 dicembre 2020)ULTIME NEWS - Gol edi2-2: doppietta di Mattia Destro per i liguri, gol di Davide Calabria e Pierre Kalulu per il2-2: gol e(12^A)Pianeta

