Genoa | finalmente Destro | “Doppietta grande emozione Peccato perché meritavamo di vincere contro il Milan”

C'è gioia ma anche un pizzico di amarezza per il pareggio ottenuto dal Genoa contro il Milan. Dopo una bella prova a Marassi, il Grifone esce imbattuto e con un punto ma per Mattia Destro, protagonista del match con una doppietta, si poteva portare a casa il bottino pieno. Parlando ai microfoni del canale ufficiale rossoblù, l'attaccante ha commentato la sua prova e quella del gruppo di Maran.

"Doppietta che mancava da tre anni? Sensazioni belle. Peccato per il pareggio ma abbiamo giocato contro un grandissima squadra. Quindi siamo contenti e andiamo avanti", ha detto.

