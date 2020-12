Gazzetta: altra prova di immaturità del Napoli. Il grande capitano non si vede solo dai destri a giro (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Se è bastata questa Inter ad arrivare a un punto dalla vetta, dove potrà arrivare quando comincerà a giocare bene e a sfruttare tutte le sue potenzialità? Ieri ha tenuto in panchina una dose di qualità impressionante“. E’ il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. L’Inter, ieri, ha scelto di aspettare il Napoli lasciandogli il possesso palla ed “è stata aiutata da Insigne (espulso) e salvata da Handanovic, il migliore. Ha vinto con 2 tiri in porta, uno dal dischetto (Lukaku). Deve fare meglio di così per restare in quota”. Il Napoli, continua, “ci ha provato con coraggio e con buone idee (costruzione a 3), ma è come se si fosse accontentato di tenere il centro del ring invece di cercare il pugno del k.o. Leggerezza imperdonabile. Come quella di Insigne, espulso nel momento cruciale del match per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Se è bastata questa Inter ad arrivare a un punto dalla vetta, dove potrà arrivare quando comincerà a giocare bene e a sfruttare tutte le sue potenzialità? Ieri ha tenuto in panchina una dose di qualità impressionante“. E’ il commento di Luigi Garlando sulladello Sport. L’Inter, ieri, ha scelto di aspettare illasciandogli il possesso palla ed “è stata aiutata da Insigne (espulso) e salvata da Handanovic, il migliore. Ha vinto con 2 tiri in porta, uno dal dischetto (Lukaku). Deve fare meglio di così per restare in quota”. Il, continua, “ci hato con coraggio e con buone idee (costruzione a 3), ma è come se si fosse accontentato di tenere il centro del ring invece di cercare il pugno del k.o. Leggerezza imperdonabile. Come quella di Insigne, espulso nel momento cruciale del match per ...

napolista : Gazzetta: altra prova di immaturità del #Napoli. Il grande capitano non si vede solo dai destri a giro Il commento… - anomalia78 : @Gazzetta_it Ieri sera abbiamo visto una squadra giocare a calcio l'altra era l'Inter. - FZiu97 : @giuaddo99 @Gazzetta_it Stessa foto, altra angolatura. Oh, che bella testata di Bonucci... - drugowrussian : @MatteBa @Gazzetta_it Perché non è vero che Milan, Juve e Inter hanno un'altra attenzione rispetto al resto? - teoeas : @MatteoSciascia @max_piacere @Gazzetta_it No il punto è che una squadra che ha fatto l'Europa League e che ha gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta altra F1, Grosjean operato alle mani: "Sto bene, non sento troppo dolore" La Gazzetta dello Sport Va in pensione Daniele Govi «Il medico di tutti sempre disponibile»

«Sono sempre stato particolarmente motivato ed impegnato – spiega Govi alla Gazzetta – a promuovere ... umana e disponibile – scrive un’altra paziente –. Mi ha aiutata a domicilio ...

Gazzetta: altra prova di immaturità del Napoli. Il grande capitano non si vede solo dai destri a giro

È in momenti del genere che riconosci il grande capitano. Non solo dai destri a giro. Dopo la sconfitta col Milan, un’altra prova d’immaturità per una squadra che potrebbe tutto”.

«Sono sempre stato particolarmente motivato ed impegnato – spiega Govi alla Gazzetta – a promuovere ... umana e disponibile – scrive un’altra paziente –. Mi ha aiutata a domicilio ...È in momenti del genere che riconosci il grande capitano. Non solo dai destri a giro. Dopo la sconfitta col Milan, un’altra prova d’immaturità per una squadra che potrebbe tutto”.