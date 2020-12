Gandalf contro il Covid | Ian McKellen | star de ' Il Signore degli Anelli' riceve il vaccino a Londra | ' Fatelo | per voi e per chi vi sta

Piu_Europa : ????? Anche Gandalf si è vaccinato contro il #Covid. Perché la scienza è l’unica magia che funziona davvero.… - SaraGentilini6 : RT @Piu_Europa: ????? Anche Gandalf si è vaccinato contro il #Covid. Perché la scienza è l’unica magia che funziona davvero. #IOMIVACCINO h… - massu63 : RT @Piu_Europa: ????? Anche Gandalf si è vaccinato contro il #Covid. Perché la scienza è l’unica magia che funziona davvero. #IOMIVACCINO h… - klarakic : RT @Piu_Europa: ????? Anche Gandalf si è vaccinato contro il #Covid. Perché la scienza è l’unica magia che funziona davvero. #IOMIVACCINO h… - robtic58 : RT @Piu_Europa: ????? Anche Gandalf si è vaccinato contro il #Covid. Perché la scienza è l’unica magia che funziona davvero. #IOMIVACCINO h… -

Ultime Notizie dalla rete : Gandalf contro

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...L'attore Ian McKellen, famoso per aver interpretato Gandalf ne Il Signore degli anelli si è sottoposto al vaccino contro il Covid-19 ...