GAME | la catena videoludica britannica ha messo in vendita il primo profumo da gamer ?!

Di che profumano i videogiochi? Se lo sono chiesti al reparto marketing della catena britannica GAME, che per chi non la conoscesse, è molto simile, nell'impostazione, a GameStop. E proprio come GameStop, con l'aumento del consumo di videogiochi in digitale, ha dovuto pensar bene di dedicare parte degli store al merchandising. Ma oltre a tazze, action figure e cappellini, ha tirato fuori dal cilindro questi bizzarri profumi. Si tratta di una coppia di fragranze unisex dai nomi bizzarri: Eau De Plumber (chiaramente ispirata a Super Mario) e F.P.S. (che non sta per First Person Shooter ma per First Person Scent, naturalmente!). Di che sanno? Bella domanda! Stando al sito ufficiale, vanta note di fungo epigeo, pesca e margherita. Che detto così non sembra aver molto senso, ma se nella descrizione ...

