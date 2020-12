G20 e COP26 | la sfida per l’Italia La diretta streaming 

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il prossimo anno,assumerà la presidenza del G20 e, in partnership con il Regno Unito, quella della. Due occasioni straordinarie che consentiranno al Paese di ricoprire un ruolo di notevole rilievo di fronte ad alcune delle scelte che condizioneranno maggiormente il nostro sviluppo futuro. Sarà la prima buona occasione per misurarsi con la nuova amministrazione americana. Persi prospetterà l’opportunità strategica di rilanciare obiettivi e peso internazionale, valorizzando la naturale posizione del Paese al centro del Mediterraneo. Si tratterà dell’agenda per un mondo ancora nella transizione pandemica, ma che vuole guardare al futuro con una rinnovata fiducia. Esarà fatalmente il luogo in cui, ancora una volta, le strade della globalizzazione si incroceranno. Ecco i temi che verranno ...