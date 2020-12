Furto di bici negli Usa: c'è anche quella della Roubaix di Sagan (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un Furto che ha fatto rumore. Vittima la Specialized, la famosa azienda produttrice di bici a cui sono state sottratte dal suo museo di Morgan Hill, in California, addirittura 16 tra biciclette ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unche ha fatto rumore. Vittima la Specialized, la famosa azienda produttrice dia cui sono state sottratte dal suo museo di Morgan Hill, in California, addirittura 16 traclette ...

Sport - Works usata da Peter Sagan durante il trionfo nella Parigi-Roubaix 2018, quella dipinta di giallo e utilizzata da Fabian Cancellara al Tour de France 2010, quella con cui Tony Martin alle ...

Parma, fermato con una bici rubata nel bagagliaio

Gli agenti della squadra volanti hanno rinvenuto e sequestrato una bicicletta da corsa, nascosta nel bagagliaio di un’autovettura in transito in via Savani.

