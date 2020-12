Furbetti Atac | gli autisti che rallentano per lavorare meno

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Rallentiamo i bus”. Era il trucchetto utilizzato da alcuni, dipendenti della municipalizzata addetta ai traporti, perdi. I mezzi venivano condotti a “passo d’uomo” per tardare l’appuntamento al capolinea e zompare, un po’ romanamente, l’ultimo giro previsto. Ovviamente a rimetterci erano i cittadini e i fruitori del servizio, in questi mesi costretti a un vero stress test quando si parla di trasporti. A essere sanzionati nell’ultimo anno circa una cinquantina di, scoperti dal sistema satellitare montato a bordo dei bus dall’azienda. La colpa dei vari ritardi? Il traffico, come si legge sul Messaggero. Una scusa molto verosimile nella Capitale, ma questa volta “sgamata” dal satellite. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

Il Messaggero

