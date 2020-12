FS Italiane | designati nuovi CdA di RFI e Trenitalia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Statoin sintonia con il Presidente e Amministratore delegato, ha designato in data odierna, i componenti deiConsigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e di. Per RFI, il nuovo CdA, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Anna Masutti – Presidente -, Vera Fiorani con l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale Per, il nuovo CdA, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Michele Pompeo Meta – Presidente -, Luigi Corradi con l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale Le prime riunioni deiConsigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana esi terranno, a valle della nomina da parte ...