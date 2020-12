Freccette | World Darts Championship 2021 | Gurney e de Sousa al terzo turno

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche la terza giornata dei, i Mondiali diin corso all’Alexandra Palace di Londra, è andata in archivio con due sessioni di gioco tra pomeriggio e sera ognuna delle quali composta da tre match di primoe un incontro di secondo. La giornata si è aperta con la vittoria del lettone Madars Razma sul giapponese Toru Suzuki con un netto 3-0 in un match che metteva in palio un secondodi spessore contro lo “scozzese volante” Gary Anderson. IL TABELLONE COMPLETO IL MONTEPREMI DEL TORNEO E’ stata poi la volta della prima sorpresa, rappresentata dal debuttante giapponese (ma con padre gallese) Edward Foulkes che ha superato il belga Mike de Decker per 3-0 in un match a tratti di elevata qualità con il ...