Freccette, World Darts Championship 2021: Gurney e de Sousa al terzo turno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche la terza giornata dei World Darts Championship 2021, i Mondiali di Freccette in corso all’Alexandra Palace di Londra, è andata in archivio con due sessioni di gioco tra pomeriggio e sera ognuna delle quali composta da tre match di primo turno e un incontro di secondo turno. La giornata si è aperta con la vittoria del lettone Madars Razma sul giapponese Toru Suzuki con un netto 3-0 in un match che metteva in palio un secondo turno di spessore contro lo “scozzese volante” Gary Anderson. IL TABELLONE COMPLETO IL MONTEPREMI DEL TORNEO E’ stata poi la volta della prima sorpresa, rappresentata dal debuttante giapponese (ma con padre gallese) Edward Foulkes che ha superato il belga Mike de Decker per 3-0 in un match a tratti di elevata qualità con il ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche la terza giornata dei, i Mondiali diin corso all’Alexandra Palace di Londra, è andata in archivio con due sessioni di gioco tra pomeriggio e sera ognuna delle quali composta da tre match di primoe un incontro di secondo. La giornata si è aperta con la vittoria del lettone Madars Razma sul giapponese Toru Suzuki con un netto 3-0 in un match che metteva in palio un secondodi spessore contro lo “scozzese volante” Gary Anderson. IL TABELLONE COMPLETO IL MONTEPREMI DEL TORNEO E’ stata poi la volta della prima sorpresa, rappresentata dal debuttante giapponese (ma con padre gallese) Edward Foulkes che ha superato il belga Mike de Decker per 3-0 in un match a tratti di elevata qualità con il ...

sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship I risultati della serata, terzo turno centrato per Gerwyn Price mentre Ian White… - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship, buon esordio di Michael #VanGerwen - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship, i risultati della terza giornata di match ad #AlexandraPalace - dartstoretweets : STASERA esordio del commento in ITALIANO per la diretta del World Darts Championship 2021?? su @DAZN_IT dalle ore 19… - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship Al via il Mondiale di Alexandra Palace, subito in pedana il campione uscente Pet… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccette World MONDIALI Freccette, World Darts Championship 2021: i risultati di lunedì 21 dicembre Sportface.it Londra in festa per i mondiali di freccette

LONDRA. Tra folklore e agonismo, in palio pur sempre un titolo mondiale, innaffiato - in una Londra chiusa per lockdown - dai litri di birra trangugiati da un pubblico prima in presenza poi da casa,..

Freccette, World Darts Championship 2021: Price avanti a fatica, fuori Ian White

Freccette, i risultati di lunedì 21 dicembre ai World Darts Championship 2021: avanti Gerwyn Price, Huybrechts elimina White ...

LONDRA. Tra folklore e agonismo, in palio pur sempre un titolo mondiale, innaffiato - in una Londra chiusa per lockdown - dai litri di birra trangugiati da un pubblico prima in presenza poi da casa,..Freccette, i risultati di lunedì 21 dicembre ai World Darts Championship 2021: avanti Gerwyn Price, Huybrechts elimina White ...