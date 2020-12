Fratelli d’Italia, nasce il circolo “La città che sale”: portavoce è Ida Santanelli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPer un circolo cittadino di Fratelli d’Italia in difficoltà, di ieri la notizia delle dimissioni di Alberto Febbraro (leggi qui), un nuovo circolo del partito della Meloni è stato appena costituito. A promuoverne la nascita è stata Ida Santanelli, nominata portavoce, e il nome scelto è “La città che sale”. Si legge dalla nota: “Costituito il circolo di Fratelli d’Italia Benevento “La città che sale”. Promosso da Ida Santanelli, che ne è stata nominata portavoce, si ispira allo spirito dirompente, coraggioso e creativo dei futuristi con l’obiettivo di elaborare un’idea di città che, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPer uncittadino diin difficoltà, di ieri la notizia delle dimissioni di Alberto Febbraro (leggi qui), un nuovodel partito della Meloni è stato appena costituito. A promuoverne la nascita è stata Ida, nominata, e il nome scelto è “Lache”. Si legge dalla nota: “Costituito ildiBenevento “Lache”. Promosso da Ida, che ne è stata nominata, si ispira allo spirito dirompente, coraggioso e creativo dei futuristi con l’obiettivo di elaborare un’idea diche, ...

