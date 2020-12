Frasi divertenti: ecco le migliori di oggi 17 Dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Frasi divertenti – Divertire e divertirsi è qualcosa di meraviglioso. In particolar modo in questo momento così difficile e particolare che stiamo vivendo leggere qualcosa che fa divertire è un vero lusso. E allora divertiamoci! Non perdiamo l’occasione di strappare un sorriso. Vediamo insieme qualche frase divertente. Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno.(Oscar Wilde) Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo.(Albert Einstein) I politici e i pannolini devono essere cambiati spesso, e per la stessa ragione.(Mark Twain) Questo 2020 non è un anno, è una prova di resistenza! Come si chiama quando tutto va bene? Non mi è mai capitato Finché c’è’ vita c’è spera…nsia! Tutti a pensare ai chili di troppo, mai uno che pensi ai neuroni in meno! Giornal.it. Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020)– Divertire e divertirsi è qualcosa di meraviglioso. In particolar modo in questo momento così difficile e particolare che stiamo vivendo leggere qualcosa che fa divertire è un vero lusso. E allora divertiamoci! Non perdiamo l’occasione di strappare un sorriso. Vediamo insieme qualche frase divertente. Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno.(Oscar Wilde) Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo.(Albert Einstein) I politici e i pannolini devono essere cambiati spesso, e per la stessa ragione.(Mark Twain) Questo 2020 non è un anno, è una prova di resistenza! Come si chiama quando tutto va bene? Non mi è mai capitato Finché c’è’ vita c’è spera…nsia! Tutti a pensare ai chili di troppo, mai uno che pensi ai neuroni in meno! Giornal.it.

Auguri di buon Natale 2020: quest'anno si scambieranno moltissimi auguri via social, in particolare su WhatsApp e Facebook. Anche per questo abbiamo selezionato per voi una serie di frasi di auguri di ...

