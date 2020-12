Francia | il presidente Macron è positivo al Coronavirus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilfrancese, Emmanuel, è risultatoal. IlalL’ufficio stampa dell’Eliseo, questa mattina, ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui si rende noto che Emmanuelè risultatoal tampone per il. Dopo ilamericano Donald Trump, dunque, ora anche quello francese ha contratto il virus. “Ilsi autoisolerà per sette giorni” Leggiamo nel comunicato ufficiale: “In accordo con le attuali normative sanitarie che si applicano a tutti, ilsi autoisolerà per sette giorni, durante i quali continuerà a lavorare in ...