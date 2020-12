Francesca Cipriani, dal letto della clinica preoccupa i fan. Cosa è successo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi si è trovato a sul profilo Instagram di Francesca Cipriani in queste ore si è ritrovato di fronte alle immagini della showgirl in ospedale. Una scoperta che ha lanciato l’allarme tra i fan ma è stata proprio lei a tranquillizzare tutti, spiegando che “non è niente di grave”. Ha deciso poi di svelare Cosa è accaduto in diretta su RTL 102.5 News. In una chiacchierata con Francesco Fredella, la Cipriani ha svelato di aver deciso di farsi un regalo di Natale piuttosto originale: un ritocchino. (Continua..) “Si sono preoccupati in tanti, infatti ho mandato un messaggio di ringraziamento, spiegando però che è una Cosa estetica, non è successo nulla di grave, è stato per puro piacere.” ha esordito la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi si è trovato a sul profilo Instagram diin queste ore si è ritrovato di fronte alle immaginishowgirl in ospedale. Una scoperta che ha lanciato l’allarme tra i fan ma è stata proprio lei a tranquillizzare tutti, spiegando che “non è niente di grave”. Ha deciso poi di svelareè accaduto in diretta su RTL 102.5 News. In una chiacchierata con Francesco Fre, laha svelato di aver deciso di farsi un regalo di Natale piuttosto originale: un ritocchino. (Continua..) “Si sonoti in tanti, infatti ho mandato un messaggio di ringraziamento, spiegando però che è unaestetica, non ènulla di grave, è stato per puro piacere.” ha esordito la ...

