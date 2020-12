Francesca Cipriani come Kim Kardashian: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il regalo di Natale dal chirurgo Francesca Cipriani si è fatta un regalo dal chirurgo estetico. Ha deciso di sottoporsi alla stessa operazione fatta dalla celebre Kim Kardashian. Ha annunciato nelle sue Instagram stories che ha deciso di farsi un regalo per questo Natale. La soubrette si è sottoposta a delle operazioni di chirurgia estetica, tra cui il needling. È un trattamento estetico molto in voga negli Stati Uniti. Una moda lanciata dalla influencer ed imprenditrice Kim Kardadshian. Ringiovanisce il viso e corregge rughe, segni e smagliature attraverso degli aghi che stimolano la produzione di collagene come regalino di Natale sto andando in clinica e mi omaggio con qualcosa di bellino. Un ritocchino. Un needling corporeo, ossia quello che Kim Kardashian ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il regalo di Natale dal chirurgosi è fatta un regalo dal chirurgo estetico. Ha deciso di sottoporsi alla stessa operazione fatta dalla celebre Kim. Ha annunciato nelle sue Instagram stories che ha deciso di farsi un regalo per questo Natale. La soubrette si è sottoposta a delle operazioni di chirurgia estetica, tra cui il needling. È unmento estetico molto in voga negli Stati Uniti. Una moda lanciata dalla influencer ed imprenditrice Kim Kardadshian. Ringiovanisce il viso e corregge rughe, segni e smagliature attraverso degli aghi che stimolano la produzione di collageneregalino di Natale sto andando in clinica e mi omaggio con qualdi bellino. Un ritocchino. Un needling corporeo, ossia quello che Kimha ...

