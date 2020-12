Formazioni ufficiali Roma-Torino, Serie A 2020/2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Roma-Torino, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2020/2021. Allo Stadio Olimpico si affrontano due squadre che stanno vivendo un momento di forma diverso. I padroni di casa, reduci da una straripante vittoria sul campo del Bologna, in caso di vittoria si porterebbero al terzo posto a pari merito con la Juventus. Gli ospiti, invece, che vantano la peggiore difesa del campionato, hanno perso le ultime due gare giocate e sono alla ricerca di punti salvezza. Di seguito le scelte dei due allenatori: Le Formazioni ufficiali Roma: In attesa Torino: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ledi, match valevole per la dodicesima giornata di. Allo Stadio Olimpico si affrontano due squadre che stanno vivendo un momento di forma diverso. I padroni di casa, reduci da una straripante vittoria sul campo del Bologna, in caso di vittoria si porterebbero al terzo posto a pari merito con la Juventus. Gli ospiti, invece, che vantano la peggiore difesa del campionato, hanno perso le ultime due gare giocate e sono alla ricerca di punti salvezza. Di seguito le scelte dei due allenatori: Le: In attesa: In attesa SportFace.

Fantacalciok : Serie A, Roma-Torino: le formazioni ufficiali del match - infobetting : Aston Villa-Burnley (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Deportivo La Coruna-CD El Ejido (Copa del Rey, giovedì ore 17:00): formazioni ufficiali, - Notiziedi_it : Juventus-Atalanta, ore 18.30: le formazioni ufficiali - infoitsport : Liverpool-Tottenham (mercoledì, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Matip non recupera, c’è Rhys W… -